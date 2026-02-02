Видео, картинки, аудио, тексты — если вы опубликовали, распространили или даже «просто переслали», ответственность несете именно вы, а не искусственный интеллект.

Фейковое видео,

Выдуманная «новость»,

Сгенерированная цитата,

Дипфейк

Все это может обернуться штрафом за распространение недостоверной информации.

А если такой контент вызвал резонанс, панику или нарушил общественный порядок — речь уже идёт об уголовной ответственности.

ИИ не «возьмёт вину на себя», не пойдёт на допрос и не заплатит штраф. За всё отвечает человек, который нажал кнопку.

Прежде чем опубликовать очередной шедевр нейросети, задайте себе один вопрос:

«Я готов отвечать за это лично?»

Говорит Гомель|Гомельщина