Видео, картинки, аудио, тексты — если вы опубликовали, распространили или даже «просто переслали», ответственность несете именно вы, а не искусственный интеллект.
- Фейковое видео,
- Выдуманная «новость»,
- Сгенерированная цитата,
- Дипфейк
Все это может обернуться штрафом за распространение недостоверной информации.
А если такой контент вызвал резонанс, панику или нарушил общественный порядок — речь уже идёт об уголовной ответственности.
ИИ не «возьмёт вину на себя», не пойдёт на допрос и не заплатит штраф. За всё отвечает человек, который нажал кнопку.
Прежде чем опубликовать очередной шедевр нейросети, задайте себе один вопрос:
«Я готов отвечать за это лично?»