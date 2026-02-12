Ограничение трафика на безлимитных тарифах, введенное постановлением Министерства связи №38, не распространяется на домашний интернет. Об этом сообщил депутат Юрий Панфилов на круглом столе в Палате представителей.

Напомним, указ вступил в силу 23 декабря 2025 года. Согласно документу, уже с 23 февраля операторы будут обязаны предоставлять абонентам с безлимитными тарифами трафик в размере 30 ГБ в месяц. После превышения этого объема скорость будет падать до 1 Мбит/с.

– По статистике потребления трафика на сегодняшний день 85% абонентов всех операторов мобильной связи используют гораздо меньше 30 Гб и только 15% потребляют 30 Гб и более. Именно под них ввели ограничения, чтобы сбалансировать сети, увеличить пропускную способность и улучшить качество мобильного интернета, – объяснил Юрий Панфилов.

Он подчеркнул, что пользователи, которым требуется больше трафика, смогут докупить дополнительные гигабайты или время через «турбо‑кнопку» в приложении оператора.

В ходе эксперимента, рассказал депутат, специалисты убедились, что скорости 1 Мбит/с достаточно для базовых задач: общения в мессенджерах, чтения новостей и видеозвонков. Он отдельно отметил, что новые правила касаются исключительно мобильного интернета и не затрагивают проводной домашний Wi‑Fi.

Панфилов также подчеркнул, что бизнес не понесет ущерба, а само постановление может быть пересмотрено после анализа практики его применения. Если развитие сетей 4G и 5G позволит увеличить пропускную способность, лимит трафика в будущем могут расширить.

