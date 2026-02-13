Продукцию юго-восточного региона знают далеко за пределами Гомельщины и нашей страны. Сгущенка и сливки из Рогачева, колбаса из Калинковичей и Жлобина, сыры из Турова — тот, кто хоть раз попробовал эти изделия, точно не сможет забыть натуральный и интересный вкус.

Бренд «Коминтерн» — это стиль со знаком качества. Костюмы от швейного предприятия из Гомеля разлетается по зарубежным магазинам, одежда становится любимой в гардеробе политиков, бизнесменов и дипломатов.

Напоминаем, что сегодня по всей Беларуси продолжается масштабный проект по продвижению отечественной продукции «Кожная пятнiца – роднае, сваё!»: на национальные товары предусмотрены скидки, проводятся акции и презентации белорусской продукции.

Гомельщина официально