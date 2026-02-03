Белорусы, получившие в 2025 году определенные виды доходов, могут подать налоговую декларацию и воспользоваться налоговыми льготами. Разбираемся, кто имеет право на вычеты, какие именно льготы доступны и как вернуть часть уплаченного подоходного налога.

Кто может подать декларацию для получения вычетов

В пресс-службе Министерства по налогам и сборам напомнили, что подать декларацию вправе физические лица, имеющие право на налоговые вычеты и получившие в 2025 году следующие виды доходов:

— доходы от налоговых агентов (организаций или ИП), если этот заработок был не по месту основной работы;

— доходы, которые облагаются налоговым органом напрямую – например, поступления из‑за границы или доходы от возмездного отчуждения имущества;

— доходы от продажи имущества, если налог удерживался налоговым агентом (офисные и складские помещения, грузовые автомобили и др.);

— авторские вознаграждения и доходы от создания, использования или отчуждения объектов интеллектуальной собственности;

— доходы спортсменов и их тренеров от личного участия в соревнованиях (не в составе команды).

Срок подачи декларации

Ранее мы писали о нюансах декларирования доходов по вышеуказанным основаниям. Подробности – в материале нашего корреспондента.

Отметим: для всех, кто получил доходы, подлежащие налогообложению, обязательна подача декларации в налоговый орган. Установлен конкретный срок – не позже 31 марта 2026 года.

Для тех, кто подает декларацию только ради получения вычетов, срок налоговым законодательством не ограничен.

Какие налоговые вычеты доступны для физлиц

Плательщики подоходного налога имеют право на стандартные вычеты:

— 192 рубля в месяц – при доходе не выше 1 164 рублей в месяц;

— 56 рублей в месяц – на ребенка до 18 лет, учащегося и студента дневной формы и/или иждивенца;

— 107 рублей в месяц – если в семье двое и более детей до 18 лет, несовершеннолетних детей-инвалидов, для вдовцов, одиноких родителей (на каждого ребенка);

— 272 рубля в месяц – для отдельных категорий граждан.

Социальные налоговые вычеты положены для компенсации:

— расходов на обучение – свое, детей, близких родственников, подопечных;

— за уплату страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии (сроком не менее трех лет), а также медицинского страхования.

Имущественные вычеты предоставляют в сумме:

— расходов на строительство или покупку жилья в Беларуси;

— затрат на приобретение имущества, доходы от продажи которого облагаются налогом;

— 20% от доходов, полученных от отчуждения имущества.

Профессиональные вычеты положены:

— на расходы, связанные с созданием, использованием или отчуждением объектов интеллектуальной собственности;

— в размере 20 %, 30 % или 40 % от начисленного дохода по объектам интеллектуальной собственности;

— в сумме расходов спортсменов и тренеров на участие в соревнованиях (при личном участии);

— в размере 20 % от доходов спортсменов и тренеров, полученных от личного участия в соревнованиях.

Как вернуть налог: пошаговая инструкция

1. Подать налоговую декларацию за 2025 год и отразить в ней все полученные доходы.

Важно: к декларации обязательно прикладывается справка о доходах и удержанном налоге по форме из приложения 3 к постановлению МНС №20 от 30 апреля 2025.

2. Указать право на налоговые вычеты. Для этого к декларации прикладывают документы, подтверждающие право на льготы.

3. Дождаться перерасчета. После проверки предоставленной декларации налоговый орган рассчитает сумму налога к возврату.

4. Подать заявление на возврат, которое оформляется по установленной форме – она утверждена приложением 19 к постановлению МНС №14 от 26 апреля 2013.

Возврат налога осуществляется двумя способами:

— деньги перечислят на банковский счет или карт-счет (нужно указать реквизиты: номер и тип счета, банк, код банка, код валюты);

— вернуть средства могут и наличными через кассу банка, обслуживающего налоговый орган.

Сроки рассмотрения

В ведомстве напомнили, что решение о возврате налога принимается в течение 15 рабочих дней после подачи заявления. Уведомление направляется плательщику в течение трех рабочих дней после принятия решения.

1prof.by