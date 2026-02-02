Ингредиенты:

— куриное филе — 700 г.;

— чеснок — 3-4 зубчика;

— петрушка — 1 пучок;

— укроп — 1 пучок;

— желатин — 1,5 ст. л.;

— соль — 1 ч. л.;

— черный перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать произвольными небольшими кусочками. Зелень мелко нарубить, чеснок измельчить.

2. Смешать курицу, зелень, чеснок, соль, специи и всыпать желатин. Замачивать желатин не нужно. Дать постоять 25 минут, за это время желатин разбухнет.

3. Плотно укладываем массу в виде широкой полоски на фольгу или в рукав для запекания. Закрепляем края.

4. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовый рулет оставить остывать в духовке.