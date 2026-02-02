Ингредиенты:
— куриное филе — 700 г.;
— чеснок — 3-4 зубчика;
— петрушка — 1 пучок;
— укроп — 1 пучок;
— желатин — 1,5 ст. л.;
— соль — 1 ч. л.;
— черный перец — по вкусу.
Приготовление:
1. Куриное филе нарезать произвольными небольшими кусочками. Зелень мелко нарубить, чеснок измельчить.
2. Смешать курицу, зелень, чеснок, соль, специи и всыпать желатин. Замачивать желатин не нужно. Дать постоять 25 минут, за это время желатин разбухнет.
3. Плотно укладываем массу в виде широкой полоски на фольгу или в рукав для запекания. Закрепляем края.
4. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовый рулет оставить остывать в духовке.