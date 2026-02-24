Президент Беларуси, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко 26 февраля примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Мероприятие состоится в Москве, повестка дня включает семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия.

На заседании предстоит обсудить Основные направления реализации Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также разработку проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы.

Ключевые пункты повестки также касаются организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения; создания Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства; взаимной поддержки в сотрудничестве в области международного правосудия; присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы.