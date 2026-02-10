Беларусь к концу года должна иметь собственное производство ходовых боеприпасов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что совещание носит закрытый характер, так как много конфиденциальных вопросов. «Но главный вопрос — как идет создание мощностей по производству боеприпасов? В будущем году, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы», — сказал глава государства.

В числе участников совещания премьер-министр Александр Турчин, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель КГК Василий Герасимов, вице-премьеры Виктор Каранкевич и Анатолий Сивак, министр обороны Виктор Хренин, министр финансов Владислав Татаринович и председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. В числе участников совещания премьер-министр Александр Турчин, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель КГК Василий Герасимов, вице-премьеры Виктор Каранкевич и Анатолий Сивак, министр обороны Виктор Хренин, министр финансов Владислав Татаринович и председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

/Будет дополнено/.