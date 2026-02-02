Беларуси и Бразилии нужно более интенсивно выстраивать отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Бразилии Бернардом Клинглом, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко выразил политическую поддержку Президенту Бразилии в связи с предстоящими выборами

«Думаю, что нам надо подходить к выстраиванию наших отношений более интенсивно и не усложнять их. Просто. Основой является экономика. Поэтому надо выбрать те направления сотрудничества в экономике, которые интересны Бразилии. С другой стороны — интересны Беларуси. Это мы можем сделать», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил наличие для обсуждения большого количества вопросов. «Взаимовыгодных вопросов. Которые поднимались мною ранее. Но некоторые из них не нашли своего разрешения. А коль они взаимовыгодны (как вы видите, время очень сильно быстро меняется), нам надо подойти серьезно к этим вопросам и определиться, будем ли мы в этом направлении двигаться», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что взгляды специалистов как в Беларуси, так и Бразилии на вопросы миропорядка полностью совпадают. «Это будет способствовать и способствует созданию более эффективных отношений между нашими государствами», — уверен Президент.