Беларуси и России жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.





«В текущей международной ситуации, на фоне напряженной обстановки прежде всего на западных рубежах, нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что геополитический расклад объективно ставит перед странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы.

Президент упомянул о начале практической реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси ракетный комплекс «Орешник».

«Мы слаженно работаем во внешней политике. Подписание директивы о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия станет важным шагом по защите общих интересов, незыблемости международного права и его институтов», — отметил белорусский лидер.