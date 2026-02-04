Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 4 февраля заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Вадима Синявского о ситуации в стране на фоне усиления морозов и о реагировании на ЧС в связи со сложившимися погодными условиями. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главу государства в первую очередь интересовала работа систем тепло- и водоснабжения, прежде всего жилья, объектов экономики и сельского хозяйства. Одна из главных задач — обеспечение оперативного устранения последствий в случае ЧС. Президент обратил внимание на координирующую роль МЧС среди госорганов в этом процессе.

Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям, все вопросы, связанные с устранением последствий аварий на объектах теплоснабжения по стране, решены. На устранение аварий уходило, как правило, не более суток (за исключением повреждения теплотрассы в Минске).

Кроме того, была оперативно восстановлена подача электричества на всех объектах в населенных пунктах, где фиксировались аварийные отключения (более 900 случаев).

Отдельное внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности с акцентом на профилактике гибели людей. Главе государства было доложено об увеличении числа погибших при пожарах, чему способствовали и сложные погодные условия.

Как доложил Вадим Синявский, все службы МЧС переведены на особые условия функционирования, проводятся регулярные проверки готовности техники и личного состава, диспетчерских служб.