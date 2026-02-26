Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин около часа общались тет-а-тет в Кремле до начала заседания Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.



В общей сложности в повестке союзного саммита семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В их числе ход работы над основными направлениями реализации Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также разработка проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы.