Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников, ветеранов и военнослужащих с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Испокон веков на нашей земле почитались воины, которые в тяжелую годину вставали на ее защиту. Жертвуя собой, отстаивали свободу и независимость Родины, — говорится в поздравлении. — Так было и 85 лет назад в черные годы гитлеровского нашествия. Тогда Красная армия, наши деды и прадеды спасли страну и народ, сломав хребет фашистскому зверю и оставив нам в наследство Великую Победу. Мы всегда должны это помнить и чтить подвиг героев, ибо забвение приводит к тому, что все может повториться».

Глава государства отметил, что воочию это можно увидеть сегодня, когда на пограничных рубежах Беларуси наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток. «Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем. Убежден, что противостоять агрессору может только современная, мобильная, хорошо оснащенная армия. Такая, какую мы с вами создавали все эти годы, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Армия, способная охладить пыл любого агрессора, а залогом мирного будущего Беларуси была и остается мощь белорусских Вооруженных Сил, единство и сплоченность народа, которые мы должны неустанно укреплять своим трудом».

Президент пожелал всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

