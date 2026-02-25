Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент 26 февраля в Москве примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Александр Лукашенко является председателем ВГС.

Повестка дня предстоящего мероприятия включает семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия.

На заседании предстоит обсудить Основные направления реализации Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также разработку проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы.

Ключевые пункты повестки также касаются организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создания Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, взаимной поддержки в сотрудничестве в области международного правосудия, присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы.-