Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал факты падежа скота в животноводстве моральным уродством. Об этом он заявил на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Почему я говорю о падеже? Это же моральное уродство, когда мы не можем защитить, особенно в эту трудную погоду, братьев своих меньших. Как можно не защитить котенка, поросенка, теленка, собачонку?!» — сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что даже в прежние времена, не имея современных возможностей, люди боролись за жизнь животных, спасая их от морозов. Вплоть до того, что тех же новорожденных поросят свинарка порой несла домой, чтобы отогреть и спасти. «Они понимали, что это не только их жизнь будущая — молоко, мясо. Но они понимали, что это морально неприемлемо. А у нас что происходит?» — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что если нет коров и телят, то не будет ни мяса, ни молока. «Вы должны помнить, что происходило в 90-е годы. Поэтому нельзя этого допустить», — сказал он.

Тем не менее, констатировал Александр Лукашенко, проблема падежа до сих пор не решена. И она свойственна не только Витебской области.

«Надо начинать с телят. Мы поняли, что никакие полиэтиленовые домики, особенно в эти морозы — минус 25-30 градусов в Витебской области, на улице, засыпанные снегом, обледеневшие телят не спасут. Это гроб для телят. Жаль, что это не понял министр сельского хозяйства, который является зоотехником. Я ему каждый день об этом говорю», — сказал Президент.