Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за сохранение и укрепление сотрудничества с Казахстаном. Об этом он заявил на встрече с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я бы вас очень просил: нам не надо терять друг друга, — сказал глава государства. — Ни одна страна, даже Америка, сегодня не может развиваться независимо от других. Поэтому я вам предлагаю: давайте в этом бешеном мире не потеряем друг друга».

«Как я всегда говорю, основой является торговля. И надо сказать, что я когда-то мечтал, что мы с Казахстаном подойдем близко к $1 млрд товарооборота. Сегодня мы уже имеем, по подсчетам, миллиард и больше. Но есть куда стремиться. У нас высокотехнологичная страна», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси по всем направлениям производится более чем на половину больше товаров, нежели можно потребить на внутреннем рынке. Остальное страна готова экспортировать, в том числе в Казахстан. «Мы страна машиностроительная, у нас сильно развито сельское хозяйство. Это то, что надо Казахстану. Я ведь тоже Казахстан знаю очень хорошо еще с советских времен», — отметил белорусский лидер.

