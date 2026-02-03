Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему недавняя внезапная проверка готовности Вооруженных Сил была объявлена напрямую, без предварительного информирования Генштаба и министра обороны. Соответствующие заявления глава государства сделал на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что после объявления проверки Вооруженных Сил стали появляться вбросы от «беглых»: «Ах, не доверяет министру обороны, не доверяет Генштабу».



«Я всем доверяю. Но это — внезапная проверка, которую проводит Главнокомандующий. И я хочу посмотреть, как в этой внезапной проверке будут действовать Генштаб и Минобороны», — обратил внимание Президент. В этом и есть существенное отличие внезапной проверки от любых других, которые также проводятся в ВС.

Следуя принципу внезапности, Президент подписал распоряжение под грифом «секретно», в котором указан замысел предстоящей проверки. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович получил закрытый пакет с документом, после чего выехал в определенную главой государства воинскую часть. По поручению Президента к проведению проверки также был привлечен председатель КГК Василий Герасимов.

«Вот почему мимо Генштаба и министра обороны. Но министр обороны сразу же был поставлен в известность по содержанию моего распоряжения», — сказал Александр Лукашенко.

«Что я неправильно сделал? А если война? Что будем делать? Я должен быть убежден, что наши военные не зря едят хлеб», — подчеркнул Президент.

Говоря о предварительной оценке проведенной внезапной проверки, глава государства отметил: «Вроде неплохо». Но окончательные итоги, по его словам, будут подведены позже.

/Будет дополнено/.