Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о переносе срока повышения тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1 января на 1 марта этого года. В целях недопущения значительного увеличения для граждан финансовой нагрузки по плате за ЖКУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

С соответствующим предложением к главе государства обратилось правительство, и Президент его поддержал.

Рост тарифов на ЖКУ предусматривался указом от 23 января 2026 года №33. Нынешним решением Президента это плановое изменение перенесено на более поздний срок.

В результате сложившихся погодных условий и устойчиво низкой температуры наружного воздуха в январе этого года на отопление израсходовано, по предварительным расчетам, на 45% больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025-го. Это прогнозируемо должно привести к росту платежей населения за отопление.

Решение принято исходя из подходов по недопущению дополнительной нагрузки для граждан при оплате за ЖКУ.