Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля подписал указ №67 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается призвать в марте — мае 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.