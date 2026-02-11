«Да, приглашение на первую встречу лидеров в рамках Совета мира Президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график Президента на этот период уже был спланирован. Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить, — заявила пресс-секретарь. — Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза — с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС».

«В этой связи и несмотря на наше желание, Президент в данном мероприятии принять участие не сможет. Вместе с тем подчеркну: мы полностью разделяем нацеленность Президента США и Совета мира на разрешение всех мировых конфликтов мирным путем», — сказала Наталья Эйсмонт.

Она сообщила, что в Вашингтоне представлять страну будет министр иностранных дел, который полностью погружен в тематику участия Республики Беларусь в Совете мира и другие вопросы региональной обстановки и двусторонних белорусско-американских отношений.

«Американская сторона уже проинформирована об этом решении», — добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось, США планируют провести встречу Совета мира в Вашингтоне 19 февраля.