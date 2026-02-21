Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Государственного комитета по имуществу с 35-летием со дня его создания и Днем работников землеустроительной и картографо-геодезической службы:

«Земля – наше национальное богатство. От эффективности его использования во многом зависят устойчивое развитие страны и рост уровня жизни людей».

Глава государства отметил, что за три с половиной десятилетия Госкомимуществом проделана огромная работа по становлению и укреплению системы управления госсобственностью, реализации единой политики в области геодезической, картографической и оценочной деятельности, имущественных и земельных отношений:

«Убежден, что и в дальнейшем большой и дружный коллектив всех организаций системы Госкомимущества будет обеспечивать соблюдение экономических интересов страны, создавая условия для рационального использования ее активов. Пусть ваше трудолюбие и разумная инициатива помогают в принятии взвешенных решений во благо Беларуси и ее народа».

