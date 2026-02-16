Заседание Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России пройдет 26 февраля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, передает корреспондент БЕЛТА.





«Известно — 26-го по согласованию с Президентом России. В последний раз мы обсуждали этот вопрос, это был основной вопрос телефонного нашего разговора. Хотя тут конспирология большая после этого разговора. Тем более что этот вопрос совпал как раз с Советом мира, который Дональд Трамп будет проводить в Вашингтоне, и моим приглашением на этот совет. Поэтому все наши переговоры, разговоры с Президентом Путиным затмил этот вопрос. Тем не менее главный, основной вопрос, который мы обсуждали, — это заседание высшего органа нашего Союзного государства и дальнейшие контакты наши с Президентом России и переговоры по тем вопросам, которые касаются Беларуси и России», — сказал глава государства.

