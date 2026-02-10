Александр Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях самодостаточным может считаться лишь то государство, которое прежде всего способно обеспечить свою безопасность в военной сфере. «Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность», — заявил глава государства.

«Наращивание военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польши, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах», — сказал Президент.