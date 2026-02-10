Александр Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях самодостаточным может считаться лишь то государство, которое прежде всего способно обеспечить свою безопасность в военной сфере. «Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность», — заявил глава государства.
«Наращивание военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польши, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах», — сказал Президент.
Александр Лукашенко констатировал, что, как показывает опыт военных действий, расход подобных боеприпасов очень большой.
Поэтому ранее было решено производить отечественные боеприпасы для артиллерийских орудий и установок «Град». «Принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет. Я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе — крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы», — сказал глава государства.