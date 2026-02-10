Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости дальнейшего укрепления обороноспособности страны. Это стало темой совещания по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.


Александр Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях самодостаточным может считаться лишь то государство, которое прежде всего способно обеспечить свою безопасность в военной сфере. «Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность», — заявил глава государства.

«Наращивание военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польши, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах», — сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, как бы не превозносили роль ракет и беспилотников в современных военных конфликтах, но не они решают судьбу даже не войны, а отдельного боестолкновения. «По-прежнему в ходе войны в Украине, мы видим, большую роль играют обычные вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним (152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. — Прим. БЕЛТА). И очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град» — бывшая «Катюша» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам. И сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя», — отметил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что, как показывает опыт военных действий, расход подобных боеприпасов очень большой.
Поэтому ранее было решено производить отечественные боеприпасы для артиллерийских орудий и установок «Град». «Принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет. Я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе — крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы», — сказал глава государства.