Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает рыболовам любителям что, по 31 марта в Беларуси запрещен вылов сома европейского, также до 28 февраля действует запрет на вылов налима.

Добыча этих видов рыб во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин за каждую особь сома европейского и 27 базовых величин за каждую особь налима.

Согласно ст. 16.25 КоАП, за добычу рыбы без надлежащего разрешения либо в запрещенные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными способами грозит штраф от 10 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы.

Так же не следует забывать и о том, что:

— при зимней ловли рыбы со льда запрещается использовать жерлицы, ставки и другие живцовые оснастки ночью;

— одновременно разрешено использовать орудия рыболовства одного или различных видов с общим количеством крючков не более пяти штук на рыболова. Исключение составляют только члены БООР, которым разрешено использовать до 10 жерлиц (ставок) на рыболова;

— лов всех видов рыб на зимовальных ямах по 15 апреля запрещен.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ