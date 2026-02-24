Гэты радок з верша беларускага паэта, драматурга, журналіста, нашага земляка Уладзіміра Іванавіча Дзюбы, якому 24 лютага споўнілася б 80 гадоў.

Дзяцінства яго прайшло ў вёсцы Патапаўка. Свой першы верш будучы паэт апублікаваў у Буда-Кашалёўскай раённай газеце яшчэ ў школьныя гады. Тады яна называлася “Ленінскі шлях”. А ў рэспубліканскім друку, у газеце “Чырвоная змена”, упершыню са сваімі творамі выступіў у 1963-м.

Пасля заканчэння аддзялення беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Уладзімір Дзюба вярнуўся на Будакашалёўшчыну, працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў Мікалаеўскай сярэдняй школе. Праўда, праз год педагагічнай дзейнасці пайшоў у армію.

Уладзімір Іванавіч быў чалавекам творчым і ў далейшым педагогіку змяніў на журналістыку. У 70-х гадах ён працаваў рэдактарам на Гомельскай студыі тэлебачання, затым літсупрацоўнікам выдання “Гомельская праўда”. У сталіцу нашай краіны – г. Мінск пераехаў у 1978 годзе, уладкаваўся карэспандэнтам у газету “На страже Октября”. Аднак з 1980 года ён ужо старшы рэдактар літаратурна-драматычнага вяшчання на Беларускім радыё.

Наш зямляк – аўтар зборнікаў паэзіі «Вуліцы без назваў», «Кругазварот», «Карані бліскавіцы». Напісаў радыёп’есы ў вершах «Жыццё рэвалюцыянера», «Я. Арлоўскі», «Нарачным. Рукевічу. Рылееў». На жаль, у верасні 2008 года Уладзіміра Іванавіча не стала. Друкуем некалькі яго вершаў:

Люблю я восеньскія знакі,

Калі барвовыя сады.

І луг, ягоны покрыў мяккі,

Не прыхапілі халады.

Калі спружыняць пад нагамі

Ля цёплай завадзі імхі,

І неба шырыцца над намі

Як заімглёныя шляхі.

Да неба – лес.

Гамоняць шаты.

Мне той гамонкі блізкі сэнс:

Бы звон, у беларусаў хаты.

Яшчэ б! Навокал гэткі лес.

Я на адну цябе малюся

Я на адну цябе малюся,

Хоць бачу ўсё цябе радзей.

Таму і б’ецца сэрца ў скрусе,

Што не збылося шмат

надзей.

І ўжо не менее трывога,

І ў горле горычы камяк.

Ты не судзі мяне так строга,

Ты не судзі мяне ніяк.

Твайго суда я не баюся.

Хай іншых твой асудзіць суд,

Што я любіць цябе пазнюся,

Што гэта верх маіх пакут.

Прыпяць



З вышыні арлінага палёту

галінкаю здаецца Прыпяць мне.

Здаецца, што на Прыпяці не лодкі –

Пупышкі набухаюць па вясне.

Яшчэ імгненне – і пупышкі лопнуць,

Кастрамі ўспыхне роўны глянц ракі.

І будзе юшка выкіпаць на лотаць,

І песню завядуць палешукі.



Алена БЕЛКА