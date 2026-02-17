Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование. Об этом глава государства заявил, принимая отчет правительства за 2025 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Темой номер один, волнующей граждан, Президент назвал инфляцию. «Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть, факт — рост цен 106,8% при задании 105%», — констатировал Александр Лукашенко.

При этом сводную цифру Белстата глава государства рассматривает как «среднюю температуру по больнице». По многим чувствительным для людей товарам цены выросли в существенно большем размере. Например, на свинину — почти на 15%, говядину — на 12%, рыбу — на 11%, молоко и кефир — на 9-10%, сливочное масло (которого на складах лежит 40 тыс. т) — на 8 %, гречку — на 11%, кондитерские изделия — почти на 15%, морковь и капусту — на 19-27%. И это при том, что некоторые фермеры, в частности ФХ «Новицких» в Лунинецком районе, не знали куда девать эти овощи, заметил глава государства.

«Больше всего настораживает и возмущает, что этот прирост цен ложится в карманы знаете кого», — заметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что два года назад после громких ценовых разборок первый вице-премьер Николай Снопков анонсировал новую автоматизированную систему анализа цен. «Тематика инфляции для людей крайне острая, и ценовой беспредел в нашей стране недопустим», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В пилотном режиме система работает всего лишь по трем не самым чувствительным товарам (холодильники, шины, велосипеды). Хотя средства на ее разработку затрачены немалые — 5,1 млн бел. руб.

По словам Президента, подготовлен проект указа, в котором на функционирование системы ежегодно запрашивается до 2,5 млн бел. руб.

В этой связи глава государства поинтересовался, как эта система поможет отечественным производителям или защитит потребителя от недобросовестных перекупщиков, каков будет конкретный результат для граждан, сколько позволит экономить ежегодно.