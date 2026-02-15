О том, что незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ чревато суровой административной или уголовной ответственностью, рассказывает заместитель прокурора района Виктория Стрижнева:

– Исходя из количества ежегодно изъятого и добровольно сданного незарегистрированного оружия и боеприпасов к нему, можно сделать вывод, что у населения еще имеются в незаконном пользовании оружие и его составные части, взрывчатые вещества и боеприпасы. Подтверждением тому служат вынесенные районным судом дела в отношении граждан. Приведу некоторые из них.

Пенсионер ранее являлся охотником, имел государственное удостоверение на право охоты, охотничье ружье, а также разрешение на его хранение и боеприпасов к нему. Порох для заряжения патронов он приобретал. Когда истек срок действия госудостоверения на право охоты, мужчина сдал ружье и боеприпасы к нему в РОВД, а вот порох продолжал хранить у себя дома. В результате обыска у мужчины было изъято 74,69 г этого вещества.

Не менее неосмотрительно поступил еще один уроженец района. Обнаружив в доме покойного брата карабин «ТОЗ-16» и 46 патронов к нему, он не сдал их в милицию, а перевез к себе домой и хранил в гараже. Как следствие, районным судом оба гражданина признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов по ч. 2 ст. 295 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

Еще один мужчина, начиная с 2014 года, приобретал и хранил боеприпасы. За это время у него появился обрез ружья, патроны к нему и другому огнестрельному оружию. По словам обвиняемого, некоторые вещи он нашел в доме родителей после их смерти, что-то в заброшенном неподалеку строении. Все собирался передать сотрудникам милиции, вот только дело до этого так и не дошло. Во время обыска у гражданина были изъяты обрез ружья, пули и свыше 650 патронов. Он также признан виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 295 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

А ведь всего этого могло бы и не быть. Чем руководствовались эти люди, сложно судить. Хотя знали, что лица, сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, освобождаются от ответственности. Но важно, чтобы это была именно добровольная выдача при реальной возможности хранить предмет дальше, а не изъятие в ходе задержания или следственных действий.

Прокуратура района еще раз напоминает, что, согласно ч. 2 ст. 295 УК, за незаконные изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия (кроме охот- ничьего огнестрельного гладкоствольного), боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию), взрывчатых веществ, взрывных устройств, либо незаконные изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, перевозку, пересылку или ношение составных частей или компонентов огнестрельного оружия (кроме составных частей и компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного), либо незаконные изготовление или сбыт основных частей взрывных устройств – грозит наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом или без него.

Деяния, предусмотренные ч. 2 нас-тоящей статьи, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 10 лет со штрафом или без него. Согласно ч. 2 или 3 данной статьи, действия, совершенные организованной группой, а равно в целях совершения преступлений, предусмотренных ст. 124-127, 131, 287, 289-292, 359 и 360 Уголовного кодекса, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 12 лет со штрафом или без него.

Татьяна ТИТОРЕНКО