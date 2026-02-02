В МЧС предупредили о факторах опасности в сильный мороз, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси утром 2 февраля на большей части территории страны минимальная температура воздуха составит минус 25-28 градусов, местами — минус 29-33 градуса. При такой погоде можно получить обморожение и переохлаждение. Возрастает вероятность возникновения аварий на системах жизнеобеспечения, возможны нарушения в работе дорожно-коммунальных служб, нарушения в работе транспорта.

При сильном морозе может увеличиться количество пожаров в жилом секторе и на промышленных объектах.