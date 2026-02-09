Финансирование научной деятельности и оплата труда ученых должны зависеть прежде всего от результата. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по проекту указа о совершенствовании научной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что вопросы развития отечественной науки недавно уже обсуждались на широком совещании (совещание по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Беларуси 21 ноября 2025 года. — Прим. БЕЛТА): «Тогда был поднят ряд старых новых вопросов. К сожалению, ничего нового и в выступлении Владимира Степановича (председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Караника. — Прим. БЕЛТА) не было о развитии и, может быть, реформировании, модернизации нашей Академии наук. Но мы договорились, что подготовим проект указа о совершенствовании вообще научной деятельности, и вы внесете этот проект указа для рассмотрения».

«У меня после ознакомления с проектом указа появилось немало вопросов. И я хотел бы с вами обсудить эти вопросы. Но тогда на совещании мы условились, что если речь идет о деньгах, об оплате, то механизм один — платить за результат. Есть результат — платим. Нет результата — никаких денег не будет. Как бы там наши безусловно умные ученые люди ни преподносили этот вопрос», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко попросил доложить, как представленный проект указа обеспечивает достижение целей и какие для этого предлагаются инструменты. «Пока четко просматривается не очень много: базовое финансирование и возможности ученым преподавать в вузах. Ну а кто против? Никто не против. И сегодня, по-моему, этот процесс успешно развивается, — заметил Президент. — А про эффективность, результаты научной деятельности? Тут отсылочные нормы, как юристы говорят: «Это определит правительство». Так зачем мы тогда проект указа вносим?»

«Проект указа должен быть полным и всеобъемлющим. И никаких отсылочных норм. Чтобы люди, которые будут интересоваться этим указом, прежде всего ученые, понимали, о чем идет речь, и сколько это будет стоить», — требует Президент.

Александр Лукашенко предложил обсудить соответствующие вопросы и принять принципиальное решение. «Все эти вопросы, которые еще есть у Академии наук, у ученых в целом, должны быть решены до съезда ученых», — отметил Президент.

Глава государства попросил руководителя НАН доложить о своих предложениях исходя из озвученных и, самое главное, жизненных подходов. «Кто, зачем, сколько и почему предлагает этот проект указа? — обозначил вопросы Александр Лукашенко. — Самое главное: чего вы хотите, что надо? Времени было достаточно для того, чтобы разобраться. Вы умный, опытный человек. Уверен, разобрались».

Кроме председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Караника в числе участников совещания — глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, вице-премьер Виктор Каранкевич, министр образования Андрей Иванец, министр финансов Владислав Татаринович.