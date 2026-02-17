В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 17 февраля:

— в районе дома №37 по проспекту Речицкому в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— на 10 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на пересечении ул. Барыкина и ул. Лермонтова в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 2 км а/д Н-4170 «Западный обход г. Речицы». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 1 км Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь зимнего стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!