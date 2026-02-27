В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 27 февраля:

— в районе дома №35 по ул. Свердлова в г. Светлогорске. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 40 км/ч;

— на 1 км а/д Р-39 «Рогачев-Жлобин». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 291 км а/д М-5 «Минск-Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 80 км/ч;

— на 169 км а/д Р-43 «Кричев-Бобруйск-Ивацевичи». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 174 по 180 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь зимнего стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины