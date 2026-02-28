В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 28 февраля:

— на 308 км а/д М-8 «граница Российской Федерации – Витебск – Гомель-граница Украины».Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 416 км а/д М-8 «граница Российской Федерации – Витебск – Гомель-граница Украины».Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 40 км/ч;

— на 169 км а/д Р-43 «Кричев – Бобруйск-Ивацевичи». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 127 по 132 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь зимнего стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины