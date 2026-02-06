В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 6 февраля.

на 2 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

на 30 км а/д «Подъезд от М-10 граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин».Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

на 53 км а/д Р-35 «Калинковичи-Брагин-Комарин-граница Украины». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 40 км/ч;

мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 127 по 132 км а/д М-10 «граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь аккуратного стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!

Сожский Форпост