Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало рекомендации для граждан в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает БЕЛТА.

«В связи с сообщениями о закрытии воздушного пространства странами региона настоятельно рекомендуем гражданам Республики Беларусь, которые планировали поездки в страны региона, включая транзит, уточнять оперативную информацию об изменениях маршрутов следования у авиаперевозчиков и туроператоров. В целях обеспечения личной безопасности гражданам Беларуси рекомендуется воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны региона», — заявили в белорусском дипломатическом ведомстве.

Консульские службы загранучреждений Республики Беларусь в Израиле, Иране, Катаре, ОАЭ оказывают необходимое содействие затронутым эскалацией конфликта гражданам.

Функционируют телефоны экстренной связи, предназначенные для оперативного взаимодействия с гражданами: