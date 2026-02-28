Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало рекомендации для граждан в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает БЕЛТА.


«В связи с сообщениями о закрытии воздушного пространства странами региона настоятельно рекомендуем гражданам Республики Беларусь, которые планировали поездки в страны региона, включая транзит, уточнять оперативную информацию об изменениях маршрутов следования у авиаперевозчиков и туроператоров. В целях обеспечения личной безопасности гражданам Беларуси рекомендуется воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны региона», — заявили в белорусском дипломатическом ведомстве.

Консульские службы загранучреждений Республики Беларусь в Израиле, Иране, Катаре, ОАЭ оказывают необходимое содействие затронутым эскалацией конфликта гражданам.

Функционируют телефоны экстренной связи, предназначенные для оперативного взаимодействия с гражданами:

  • посольство Беларуси в Иране: +98 21 2275 22 29+98 912 215 29 35;
  • посольство Беларуси в Израиле+972 3 523 12 59+972 50 521 48 19.
  • посольство Беларуси в Катаре+974 50 21 53 58;
  • генеральное консульство Беларуси в Дубае+971 54 212 03 60;
  • горячая линия МИД Беларуси по консульским вопросам+375 17 379 27 75.