Расширен список запрещенных на территории Беларуси печатных изданий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства информации.

По итогам расширенного заседания Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции список запрещенных к распространению в Беларуси печатных изданий пополнился 16 наименованиями. Полный список печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам, размещен на сайте Мининформа.

В последний раз список был обновлен в конце декабря 2025 года, тогда он пополнился 52 наименованиями.