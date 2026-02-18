Он войдет в пакет республиканских каналов. Увидеть контент можно будет на 12-й кнопке.

В основе вещания — патриотический контент и кино. Канал будет служить укреплению духовно-нравственных и традиционных семейных ценностей белорусского народа, защите исторической памяти и патриотическому воспитанию граждан. Телеканал будет называться «Воен ТВ», его развитием будут заниматься сотрудники одноименной телекомпании — единственной в Беларуси, имеющей неограниченный доступ и разрешение на работу в воинских частях и соединениях. Новый канал призван объективно и оперативно информировать общественность по вопросам национальной безопасности, государственной политики в области обороны и строительства Вооруженных Сил.

Новости будут выходить ежедневно в рубрике «В объективе дня», а также по итогам недели в рубрике «В объективе недели». Запланированы аналитическая программа под названием «Оперативное время», другие проекты, в том числе касающиеся военно-патриотической направленности.

