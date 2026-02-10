В Беларуси с 11 февраля 2026 года вступает в силу указ Президента Республики Беларусь от 9 января 2026 года №5, который вводит новую административную процедуру — выдача справки об отношении к воинской обязанности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как рассказал заместитель начальника управления — начальник отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Кулиненко, цель новой административной процедуры заключается в обеспечении исполнения гражданами воинской обязанности. «При ее осуществлении будет достигаться полнота и достоверность данных их воинского учета», — добавил он.

Павел Кулиненко также отметил, что военные комиссариаты и их обособленные подразделения с 11 февраля 2026 года будут выдавать справки об отношении к воинской обязанности гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. «Справка будет выдаваться бесплатно в течение одного рабочего дня. Указанной категории граждан данная справка будет необходима при получении или замене паспорта, водительского удостоверения и разрешения на приобретение гражданского оружия», — сказал заместитель начальника управления.

Он также подчеркнул, что данная справка будет выдана всем гражданам, которые лично прибудут в военные комиссариаты и их обособленные подразделения по месту жительства, независимо от того, являются ли они субъектами воинской обязанности или нет.