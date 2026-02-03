За 5-ую календарную неделю (с 26.01.2026 по 01.02.2026) зарегистрирован рост заболевших ОРИ на 18% по сравнению с предыдущей календарной неделей. Из всех заболевших — 64,6% дети.



Согласно данным лабораторного мониторинга на фоне продолжающейся циркуляции возбудителей негриппозных ОРИ (метапневмовирусы, РС-вирус, риновирусы, аденовирусы, сезонный коронавирус, вирусы парагриппа, бокапарвовирусы, вирус SARS-CoV-2) отмечается активная циркуляция вирусов — гриппа A, преимущественно А(H3N2).

Организации здравоохранения обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами, применяемыми для лечения пациентов с гриппом и COVID-19, дыхательным и кислородным оборудованием, аппаратурой контроля динамики состояния, запасом средств индивидуальной защиты.

Важное значение в сокращении риска возникновения и распространения гриппа и ОРИ профилактическим мероприятиям.

Основные мероприятия для профилактики ОРИ и гриппа:

✅ограничьте (на время) посещение мест или мероприятий с участием большого количества людей в закрытых помещениях;

✅ограничьте контакты с заболевшими людьми – не посещайте, без особой надобности, поликлиники и больницы;

✅ наведывайте заболевших родственников с использованием средств защиты органов дыхания;

✅соблюдайте правила гигиены рук – часто мойте руки с мылом, применяйте гигиенические и дезинфицирующие салфетки;

✅регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку, включая дезинфекцию поверхностей (телефоны, столы, дверные ручки и т.д.);

✅поддерживайте оптимальный уровень влажности воздуха помещения (40–60%): теплый и сухой климат в помещении – это идеальная среда для быстрого распространения вирусов;

✅соблюдайте «респираторный этикет» – прикрывайте рот и нос одноразовым платком при чихании или кашле, не трогайте руками нос, рот и глаза;

✅правильно выбирайте одежду для выхода на улицу;

✅ведите здоровый образ жизни – спите 8 часов, избегайте стрессов и переутомлений, закаляйтесь, сбалансированно питайтесь.

‼️Если Вы заболели ОРИ:

❇️оставайтесь дома, обратитесь к врачу и соблюдайте все рекомендации;

❇️соблюдайте постельный режим это особенно важно при заболевании гриппом;

❇️ограничьте свои контакты с домашними, особенно детьми, чтобы не заразить их;

❇️лекарственные препараты применяйте только по назначению врача;

❇️дети с симптомами ОРИ должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.

