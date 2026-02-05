После двух лет стремительного роста цен на какао урожай какао-бобов восстановился. Тем не менее на полках магазинов цена для потребителей остается высокой.

Падают оптовые цены, но не розничные

Во вторник, 3 февраля, 1 тонна какао продавалась примерно по 4200 долларов (по сравнению с почти 11 000 долларов на пике в мае 2025 года). Только с начала 2026 года цены упали более чем на 30%, за последние 12 месяцев падение превысило 60%, сообщает французская газета Le Figaro. Это связано с ростом предложений на рынке какао. Урожай в Кот-д’Ивуаре и Гане был значительно выше, объемы экспорта увеличились, снизились и закупочные цены. Увеличились предложения от производителей второго эшелона, таких как Эквадор.

Учитывая растущие объемы предложений и одновременно ослабевающий спрос, товарный брокер StoneX прогнозирует значительный избыток на мировом рынке какао. В текущем урожае 2025/26 года ожидается избыток в 287 тыс. тонн, в предстоящем урожае 2026/27 года прогнозирует избыток какао на мировых рынках в размере 267 тыс. тонн.

Предполагается, что запасы какао будут продолжать расти, и к концу 2026/27 года соотношение запасов к перерабатываемым запасам вырастет почти до 40%. Это вернет запасы к их историческому среднему уровню, и период острого дефицита закончится.

Снижение цен вряд ли стоит ожидать

В некоторых французских супермаркетах цены на шоколадные батончики достигли 4,69 евро за самый дорогой. В Германии в декабре 2025 года шоколадный батончик стоил в среднем на 69% дороже, чем в 2020 году, на батончики и другие шоколадные изделия цены повысились почти на 72%.

Пока снизить цены невозможно, поскольку шоколад, который продается сегодня, был изготовлен из какао, закупленного по высокой цене полтора года назад. Падение цен на какао в последние недели не сразу отразится на цене шоколада. Шоколад из какао, которое закупают сейчас, поступит в магазины в период с декабря 2026 года по март 2027 года. У производителей есть текущий запас, между закупкой и получением проходит определенное время, а шоколад еще нужно произвести и доставить в магазин.

1prof.by