Министерство по налогам и сборам обратило внимание, что стартовала кампания по декларированию доходов, полученных физическими лицами в 2025 году. Рассказываем, кто обязан отчитаться о заработке за прошлый год.

В ведомстве обратили внимание, что в обновленном варианте Налогового кодекса предусмотрен ряд оснований, когда гражданин должен представить налоговую декларацию по подоходному налогу за 2025 год.

Граждане обязаны представить налоговую декларацию по подоходному налогу не позднее 31 марта 2026 года.

Декларированию подлежат доходы, полученные гражданами в 2025 году от продажи или иного возмездного отчуждения (мены, ренты) имущества. В частности, эта норма касается ситуаций с продажей механических транспортных средств.

Обязанность подачи декларации возникает при продаже:

— второго и последующих транспортных средств массой до 3 500 кг и числом мест до 8;

— транспортных средств массой свыше 3 500 кг (например, грузовиков);

— транспортных средств с числом сидячих мест более восьми (например, автобусов).

Доходы от продажи транспортных средств, полученных по наследству, налогом не облагаются и не требуют подачи декларации.

Декларация обязательна при продаже объектов недвижимости:

— более одного объекта определенного вида в течение последних пяти лет (квартиры, жилого дома, дачи, гаража, земельного участка и др.);

— одного или более объектов недвижимости, не относящихся к жилым (например, торговых или офисных помещений);

— от продажи или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.

Освобождаются от декларирования доходы от продажи одного объекта недвижимости каждого вида в пятилетний период, а также полученные по наследству квартира, дом, дача и др.

Декларацию должны подать граждане, получившие доходы в виде дарения в 2025 году:

— подарки или имущество по договору ренты от физических лиц на сумму свыше 11 516 рублей.

Исключение: подарки от близких родственников и лиц, состоящих в отношениях свойства, опекунов и подопечных – такие доходы налогом не облагаются.

К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, прадеды и прабабушки, правнуки, супруги.

Декларированию подлежат доходы налоговых резидентов Беларуси, полученные из‑за границы или за границей:

— по трудовым контрактам за рубежом;

— от продажи акций и ценных бумаг иностранных компаний;

— от продажи долей в иностранных организациях;

— в виде процентов по вкладам в иностранных банках;

— в виде подарков от иностранных граждан и др.

Налоговым резидентом считается лицо, находившееся в Беларуси более 183 дней в году.

За доходы, по которым ранее предоставлялись налоговые вычеты, тоже придется отчитаться. В этом случае декларацию необходимо подать, если в 2025 году гражданин получил:

— возврат страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии при их досрочном расторжении;

— возврат взносов при прекращении строительства жилья или удешевлении его стоимости;

— доходы от погашения жилищных облигаций;

— возврат средств по договорам лизинга или рассрочки, если договор был расторгнут или изменен.

Доходы, по которым неправомерно применялся особый налоговый режим, также подлежат декларированию. К примеру, если гражданин в 2025 году использовал налог на профессиональный доход при деятельности, не подпадающей под этот режим, он обязан подать декларацию и уплатить подоходный налог.

Высокие доходы по трудовым и гражданско‑правовым договорам тоже необходимо декларировать, если они получены:

— в виде дивидендов;

— в рамках трудовых отношений;

— по договорам на выполнение работ, оказание услуг, создание или использование объектов интеллектуальной собственности;

— в совокупном размере за 2025 год, превышающем 220 тыс. рублей.

Доходы от операций с токенами теперь тоже в поле зрения налоговых органов. В этом случае обязанность подачи декларации возникает при получении доходов от разрешенных операций с токенами (в том числе продажи или дарения), если они поступили:

— от зарубежных торговых площадок;

— иностранных организаций;

— иностранных предпринимателей;

— иных физических лиц.

МНС призывает граждан заранее ознакомиться с требованиями законодательства и своевременно подать декларацию, чтобы избежать нарушений и дополнительных начислений.

1prof.by