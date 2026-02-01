Могут ли отменить школьные занятия из-за морозов, рассказали БЕЛТА в Министерстве образования.

По прогнозам на 2 февраля, температура воздуха ночью и утром в некоторых районах страны достигнет 31-33 градусов мороза. Решение о приостановлении занятий в школе может приниматься местными исполкомами в случае, если температура будет зафиксирована на отметке минус 20 градусов и ниже. В связи с этим местные органы управления образованием заблаговременно доводят до родителей информацию об организации учебных занятий и подвозе учащихся.

В ведомстве заметили, что с учетом погодных условий в конкретной местности родители вправе принять решение не отправлять детей в учреждение образования вне зависимости от температуры. В этом случае по месту пребывания детей должны быть обеспечены максимально безопасные условия, а также необходимо заблаговременно предупредить воспитателя детского сада или классного руководителя. Если ребенок остается дома, то дополнительные документы в учреждение образования предоставлять не потребуется.