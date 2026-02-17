Встреча, организованная в рамках одноименного информационного проекта Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов, состоялась на базе Октябрьской школы. Главная цель – рассказать юношам и девушкам о возможностях, которые сегодня существуют для самореализации в родной стране, услышать их идеи и предложения.

Спикерами выступили председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай и член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь Ольга Заливанская.

«В Беларуси выстроена целостная система поддержки молодых людей, охватывающая все сферы жизни – от образования и трудоустройства до реализации творческих и общественных инициатив. Молодежная политика является приоритетным вектором государственного развития, ведь именно подрастающее поколение – главный ресурс, от которого зависит завтрашний день. Сегодня стране, как никогда, необходимы инициативность и энергия молодежи, а функция государства – дать молодым людям жизненный трамплин и базовые гарантии уверенности в завтрашнем дне», – подчеркнула Ольга Заливанская.

Спикер подробно остановилась на конкретных механизмах, помогающих молодым людям воплощать задуманное. Яркий пример – республиканский конкурс «100 идей для Беларуси», который ежегодно открывает новые имена талантливых изобретателей и авторов социальных проектов. Ольга Заливанская отметила, что участниками этого проекта стали и представители Будакошелевщины: в 2023 году победу в конкурсе одержал Ян Гулевич, чья инициатива получила высокую оценку на республиканском уровне. Это наглядное подтверждение тому, что родившиеся в небольшом районе идеи способны стать востребованными в масштабах всей страны.

Говоря о гарантиях для молодых специалистов, она обратила внимание на системный подход государства к защите их трудовых прав. Среди ключевых мер – бронирование рабочих мест, гарантия первого рабочего места выпускникам, предоставление стипендий и общежитий иногородним студентам, а также равная со взрослыми оплата труда несовершеннолетних при сокращенной продолжительности рабочего дня. В результате реализации этих мер уровень закрепляемости молодых кадров в районе за последние пять лет стабильно высокий.

Ребята также узнали о деятельности Молодежного совета при районном Совете депутатов. Ольга Заливанская порекомендовала им активнее включаться в его работу, отметив, что в апреле этого года завершается текущий созыв и у инициативных школьников есть возможность пополнить ряды совета.

Сергей Халдай сделал акцент на практических шагах по созданию комфортной среды для жизни молодежи на селе. Все преобразования, которые сегодня происходят в районе, отметил он, направлены в первую очередь на благо людей. Глава депутатского корпуса рассказал ребятам о планах по развитию спортивной инфраструктуры на Будакошелевщине. «Забота о здоровье молодежи не ограничивается только строительством спортивных объектов. В районе регулярно проводятся различные праздники, турслеты, соревнования, такие как игра «Патриот», которая уже не первый год собирает активную и неравнодушную молодежь. Усилия направлены и на то, чтобы молодые люди росли не только здоровыми и целеустремленными, но и по-настоящему любили свою землю, гордились ею и бережно хранили традиции, заложенные старшими поколениями, приумножая достижения родного края», – подытожил Сергей Анатольевич.

Елизавета Малая

Фото автора