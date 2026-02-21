Если вы ее еще не посетили, то можете это сделать в ближайшие дни. 23 февраля работа выставки завершается!



Напоминаем, выставка достижений «Моя Беларусь» проходит в Минском международном выставочном центре BELEXPО.

Ее цель – вызвать у белорусов гордость, воодушевление, веру в себя и свою страну, ощущение сопричастности к ее будущему. Продемонстрировать, чего достигла наша земля за годы независимости благодаря труду ее народа, их любви и патриотизму.

Выставка позволяет познакомиться с передовыми достижениями Беларуси в различных отраслях, совершить виртуальные путешествия в отдельные регионы, окунуться в традиции.