Квартиру переписали на соседа, дом — на дальнюю родственницу, а вы узнали об этом слишком поздно? Завещание и договор дарения кажутся окончательными решениями, но в некоторых случаях их все же можно оспорить. Правда, путь один — через суд. Когда это реально и какие основания работают на практике — ответили в Телеграм-канале «Нотариус для вас».

— И завещание, и дарение оспариваются только в судебном порядке. Основания для оспаривания одинаковы. Достаточно предположить, что при совершении указанных действий собственник имущества находился в таком состоянии, что либо из-за возраста, либо из-за состояния здоровья не понимал или не в полной мере осознавал свои действия и не мог ими руководить, — отметили нотариус Юлия Лисенкова и адвокат Марина Крук в радиоэфире.

Чаще всего возникают ситуации, когда собственник заключает один договор, а подразумевает что-то иное или предполагает некие условия.

— Часто в практике встречаются случаи, когда граждане дарят имущество, но рассчитывают, что оно перестанет быть их собственностью только после их смерти. То есть белорусы ошибаются, — рассказали в Телеграм-канале «Нотариус для вас».

mlyn.by