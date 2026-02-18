В Беларуси получить наследство — это не только выигрыш: вместе с квартирой или деньгами наследник нередко получает и чужие долги. Закон говорит: наследуешь имущество — унаследуешь и обязательства. Так что радость от наследства может быстро смениться звонками кредиторов. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Нотариус для вас».

Про сложные ситуации с получением имущества по завещанию

— Да, есть. В основном проблема возникает в том случае, когда у наследодателя имеются неисполненные долговые обязательства. Такие случаи встречаются достаточно часто. Например, по завещанию внучка получила квартиру, и в то же время появился кредитор, который сообщил, что её дедушка при жизни взял в долг 12 тысяч долларов США и до сих пор не вернул деньги, при этом имеется соответствующая расписка.

Можно ли унаследовать долги

— В соответствии с законом, при получении имущества по завещанию наследник получает не только имущество, но и долги бывшего собственника в пределах стоимости унаследованного имущества. Соответственно, внучка получила вместе с наследством и долги.