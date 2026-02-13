День памяти под таким названием провели сотрудники центральной библиотеки. Мероприятие приурочено к 37-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.



Во встрече приняли участие ветераны боевых действий Афганской войны, представители общественных объединений и организаций района, школьники. Со словами поздравления к воинам-интернационалистам обратилась председатель районного объединения «Красный Крест» Тамара Кравцова.

Участники боевых действий не только поделились воспоминаниями о тех страшных событиях, но и передали наказ молодому поколению: ценить и беречь мир, а в случае необходимости стать на защиту своей Родины.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива центральной библиотеки