Сегодня с утра на уборку закрепленных территорий вышли с инвентарем работники организаций и предприятий райцентра, сельских населенных пунктов. убирают в том числе снег возле своих учреждений сотрудники картинной галереи имени Е.Е. Моисеенко, районного узла почтовой связи РУП «Белпочта». Учащиеся аграрно-технического колледжа заняты на расчистке пешеходных дорожек на территории учебного заведения, а также прилегающих участков. Бригады ДРСУ-184 приводят в порядок остановочные пункты, расположенные по трассе. Техника коммунальной службы задействована на расчистке дорог и пешеходных тротуаров в райцентре.

Евгений Коновалов

Фото автора