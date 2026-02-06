Председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова в рамках акции посетила СУП «Андреевка». За плодотворную работу, добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей и неоценимый личный вклад в общее дело она вручила благодарственные письма оператору машинного доения ДМБ «Заречье» Нине Щербиной, бригадиру МТФ «Дуравичи» Любови Рижковой, оператору машинного доения МТФ «Михалевка» Наталье Барбашовой и животноводу МТК «Андреевка» Надежде Ролдугиной.

Во время визита на животноводческие объекты Валентина Васильевна уделила внимание соблюдению температурного режима и состоянию санитарно-бытовых помещений, а также вручила бригадирам электрочайники.

Евгений Коновалов

Фото автора