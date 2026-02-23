Основная его цель — снижение рисков возникновения пожаров в жилищном фонде и предотвращение трагедий, связанных с гибелью людей от огня.

Работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели обследования домовладений, особое внимание уделяя домам одиноко проживающих, одиноких граждан, инвалидов. Напомнили жильцам о необходимости соблюдения правил эксплуатации отопительных печей и нагревательных приборов, также призвали обратить внимание на состояние электропроводки. Данные меры направлены на предотвращение возгораний и создание безопасной среды для жизни. Одним из ключевых аспектов было предложение установить в домах пожарные извещатели.

Кроме того, работники РОЧС активно взаимодействовали с населением на сельских и дворовых сходах. Они информировали граждан о правилах пожарной безопасности как в жилых помещениях, так и в хозяйственных постройках. На организованной интерактивной площадке можно было получить полезную информацию по безопасности жизнедеятельности в обучающей форме.

Дополнительно на информационных стендах организаций и предприятий района была размещена информация противопожарной направленности как напоминание о важности соблюдения мер предосторожности.

Повышение уровня осведомленности населения о правилах пожарной безопасности — залог сохранения жизни и здоровья людей.

Буда-Кошелевский РОЧС