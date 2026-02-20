Мероприятие объединило около 70 человек. Площадкой для обмена опытом стал ГГУ имени Ф. Скорины.

«В условиях глобальных вызовов работа по изучению малой родины становится мощным заслоном против попыток искажения истории, – отметил первый заместитель председателя комитета идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Дмитрий Исаченко. – Через любовь к истории своей деревни, города или района у молодежи формируется чувство сопричастности к судьбе Беларуси».

В свою очередь депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич подчеркнул, что депутаты думают, как на законодательном уровне поддержать краеведов, хранителей народных промыслов.

В рамках слета для участников организовали обширную экскурсию по городу над Сожем с посещением знаковых объектов. В программе также круглый стол на тему «Малые города в большой истории».

Гомельщина официально