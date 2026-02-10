Кассы самообслуживания задумывались как решение проблем очередей, нехватки персонала и спешки современных покупателей. Для многих они стали символом удобства и независимости. Однако все больше свидетельств о том, что за это удобство мы часто платим больше, чем осознаем. И дело не только в импульсивных покупках.

Без кассира лучше или хуже?

Исследования, на которые ссылается BBC, показывают, что покупатели, пользующиеся кассами самообслуживания, гораздо чаще превышают свой первоначальный бюджет. Исследователи потребительского поведения отмечают, что отсутствие прямого контакта с кассиром меняет процесс принятия решений. Покупатели не чувствуют социального давления или необходимости «отчитываться» за то, что они положили в корзину.

Аналогичные выводы сделаны в ходе исследования группы экономистов из Тель-Авивского университета, которые проанализировали влияние технологий самообслуживания на решения о покупке. Они обнаружили, что самостоятельное сканирование снижает так называемые психологические издержки траты денег. Клиенты сосредотачиваются на использовании устройства, а не на сумме денег, отображаемой на экране.

Экран продает лучше, чем вы думаете

Кассы самообслуживания не являются нейтральным инструментом. Интерфейс, сообщения на экране и представление цен – все это влияет на принятие дополнительных решений о покупке. Когда покупатели сами управляют терминалом, они уделяют больше внимания экрану, чем окружающей обстановке, что повышает их восприимчивость к предложениям системы.

Исследования показывают, что в таких условиях мы с большей вероятностью выберем более дорогие товары или добавим в корзину дополнительные позиции. В результате анализ розничного рынка показывает, что средняя стоимость корзины на кассах самообслуживания может быть на четверть выше, чем на традиционных кассах.

Выбор между удобством и разочарованием

Несмотря на то, что розничные сети вкладывают значительные средства в автоматизацию, растет обеспокоенность тем, что самообслуживание не всегда улучшает качество обслуживания клиентов. Некоторые магазины начинают пересматривать использование большего количества касс с обслуживающим персоналом, особенно в местах, где покупатели совершают крупные покупки или где технологии создают больше проблем, чем преимуществ.

В то же время ритейлеры признают, что кассы самообслуживания являются эффективным инструментом для увеличения продаж. Именно этот аспект – увеличение средней стоимости покупки, несмотря на споры, делает эту технологию ключевым элементом стратегий розничной торговли.

Шопинг будущего: быстрее, тише, дороже

Эксперты по поведению потребителей подчеркивают, что дело не в самой технологии, а в том, как она влияет на наши решения. Кассы самообслуживания устраняют момент размышления, который часто возникает при взаимодействии с другим человеком. Вместо этого они обеспечивают гибкость, анонимность и ощущение контроля.

Как показывают анализы и данные рынка, конечный результат часто один и тот же: на кассах самообслуживания мы покидаем магазин быстрее, но с чеком большей суммы, чем планировали.

1prof.by